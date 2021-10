Vaksinekrav for passasjerer hos Air New Zealand

Fra februar kan kun koronavaksinerte passasjerer få være med på Air New Zealands internasjonale flygninger. Illustrasjonsfoto: Darko Vojinovic / AP / NTB

NTB

Reisende som skal fly med Air New Zealand, må være fullvaksinert. Ellers får de ikke være med, varsler flyselskapet.

Fra februar trer kravet om at passasjerer på selskapets flygninger hvor som helst i verden må være fullvaksinert, i kraft, opplyste Air New Zealands leder Greg Foran søndag.

– Å kreve vaksinasjon på våre internasjonale flygninger vil være betryggende både for kunder og ansatte ved at det stilles like krav til alle om bord, sa han.

Å være vaksinert mot koronavirus er den nye realiteten ved utenlandsreiser, uttalte han.

Kunder som ikke er vaksinert, må legge fram bevis for at vaksinasjon ikke er en mulighet for dem på grunn av medisinske årsaker, la han til.