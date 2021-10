Algerie kaller hjem ambassadør fra Frankrike

Frankrikes president Emmanuel Macron sa tidligere denne uka at Algeries president Abdelmajid Tebboune er «fanget i et svært vanskelig system» som er svekket av demokratibevegelsen. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Algerie henter hjem sin Frankrike-ambassadør for konsultasjoner og anklager Paris for innblanding i det nordafrikanske landets affærer.

Kunngjøringen fra Algerie kom samme dag som avisa Le Monde lørdag publiserte kritiske uttalelser fra president Emmanuel Macron. Han sa blant annet at det hersker et «politisk-militært system» i landet. Han sa videre at Algeries offisielle versjon av historien ikke er tuftet på sannhet, men på en «hatretorikk mot Frankrike».

Algerie bekrefter i en uttalelse at hjemkallingen av ambassadøren er knyttet til Macrons sitater.

Tidligere i uka ble den franske ambassadøren i Alger kalt inn på teppet. Det skjedde da Frankrike besluttet å kraftig kutte ned på antallet visum som gis til algeriske statsborgere.

President Emmanuel Macron har beordret at antall visum som utstedes til Algerie og Marokko, skal halveres fra 2020-nivået, og at det blir redusert med en tredel for Tunisia. Begrunnelsen er at de tidligere koloniene ikke har klart å gjøre nok for å tilrettelegge for retur av innvandrere med ulovlig opphold.

Det er andre gang Algerie har kalt hjem sin ambassadør fra Frankrike. Forrige gang var i mai 2020 etter at franske medier sendte en dokumentar om Hirak, demokratibevegelsen som tvang den nå avdøde presidenten Abdelaziz Bouteflika fra makten i 2019.

Opposisjonen boikottet det påfølgende presidentvalget i 2019, som ble vunnet av Abdelamadjid Tebboune – en nær alliert av Algeries tidligere hærsjef.