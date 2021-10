Fem drept i angrep i Afghanistan

NTB

En journalist, en brud og minst tre andre mennesker ble drept i separate angrep i to afghanske provinser lørdag, ifølge kilder i landet.

Fire av ofrene ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn i Jalalabad i Nangarhar-provinsen øst i landet, opplyser en tidligere politiker til nyhetsbyrået DPA. Blant dem var den lokale journalisten Sayed Maroof Sadat, en annen sivil og to Taliban-medlemmer, ifølge kilden.

Nord i Jawzjan-provinsen ble bruden drept og to andre såret i en eksplosjon i et bryllup, opplyser to tidligere tjenestemenn.

Foreløpige funn tyder på at angrepet ble utført med håndgranat, og at bakgrunnen var en familiefeide, ifølge det lokale mediet Salam Watandar.