Algerie kaller hjem ambassadør fra Frankrike

NTB

Algerie henter hjem sin Frankrike-ambassadør for konsultasjoner, melder statlig TV. Emmanuel Macron kritiserte nylig styresettet i det nordafrikanske landet.

Algerie har foreløpig ikke begrunnet beslutningen. Men lørdag publiserte avisa Le Monde kritiske uttalelser fra president Macron der han blant annet sa at det hersker et «politisk-militært system» i landet. Han sa videre at Algeries offisielle versjon av historien ikke er tuftet på sannhet, men på en «hatretorikk mot Frankrike».

Tidligere i uka ble den franske ambassadøren i Alger kalt inn på teppet. Det skjedde da Frankrike besluttet å kraftig kutte ned på antallet visum som gis til algeriske statsborgere.

President Emmanuel Macron har beordret at antall visum som utstedes til Algerie og Marokko, skal halveres fra 2020-nivået, og at det blir redusert med en tredel for Tunisia. Begrunnelsen er at de tidligere koloniene ikke har klart å gjøre nok for å tilrettelegge for retur av innvandrere med ulovlig opphold.

Det er andre gang Algerie har kalt hjem sin ambassadør fra Frankrike. Forrige gang var i mai 2020 etter at franske medier sendte en dokumentar om Hirak, demokratibevegelsen som tvang den nå avdøde presidenten Abdelaziz Bouteflika fra makten i 2019.

Opposisjonen boikottet det påfølgende presidentvalget i 2019, som ble vunnet av Abdelamadjid Tebboune – en nær alliert av Algeries tidligere hærsjef.