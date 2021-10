Litauiske kirurger gjorde skrekkfunn i pasientmage

Fant mer enn et kilo med spikere og skruer.

– Et unikt tilfelle, skriver Klaipeda Universitetssykehus på sin egen Facebook-side.

Sykehuset fikk inn en pasient med seriøse magesmerter. Da pasienten ble lagt på operasjonsbordet, og kirurgene åpnet magesekken, fikk de seg litt av et syn.

Her fant de nemlig over et kilo med spikere, skruer og muttere, noen med en lengde på hele ti centimeter, skriver The Guardian.

Ifølge kirurgene skal mannen ha begynt svelge metallgjenstander etter han sluttet å drikke alkohol.

Kirurgen som ledet operasjonen, Sarunas Daildenas, har slått fast at de i løpet av den tre-fire timer lange operasjonen fikk fjernet alt som ikke hører til i magesekken.

– Vi har aldri sett noe lignende, sier sykehusets sjefskirurg, Algirdas Slepavicius, til lokale medier.