Mystisk dinosaurfossil med pigger forbauser forskere

Den pansrede dinosauren, som den også kalles, hadde ganske spesielle pigger. Slik ville den sett ut da den levde på jorda for millioner av år siden.

Marte Dæhlen - Forskning.no

Helt unike funn av dinosauren ankylosaurus ble nylig oppdaget i Marokko.

Arkeologer har funnet beinrester etter den eldste – og kanskje rareste – ankylosaursen så langt, melder The Guardian.

Ankylosaurus var en tungt pansret dinosaur. Ryggen, skuldrene og hodet var dekket av runde beinplater, og til og med øyelokkene inneholdt bein. Det ser nesten ut som den er ikledd en rustning.

Nå har forskere funnet ut noe nytt om denne rustningen.

Det viser seg at ankylosaurusen er den første dinosauren som har pigger som sitter fast i skjelettet. Denne egenskapen mener forskerne er helt enestående i hele dyreriket.

Smeltet sammen med ribbeina

– Dette er veldig, veldig rart, sier Susannah Maidment, forsker ved Naturhistorisk museum i London til The Guardian.

– Normalt når vi ser en slik rustning i stegosaurus eller ankylosaurus, er den grodd inn i huden. Den sitter ikke fast i skjelettet. I dette tilfellet er ikke piggene bare i kontakt med skjelettet, de er smeltet fast i ribbeina, sier hun.

Piggene og beinrestene etter dinosauren dukket opp på Naturhistorisk museum i London etter at den ble kjøpt opp fra en privat samler for et ukjent beløp.

De trodde først beinrestene tilhørte en nyoppdaget art av stegosaurus, som ble identifisert i samme område i 2019. Men analyser av fossilene avslørte helt bestemte fibre som bare ankylosaurusen har.

Piggene sitter altså ikke fast i huden, men nærmest grodd fast i ribbeina til dinosaruen. Dette er meget spesielt, ifølge forskerne ved Naturhistorisk museum i London. Les mer Lukk

En av de første som vandret jordkloden

Oppdagelsen var så uvanlig at forskerne trodde fossilet kunne være falskt.

Men dette slo de raskt fra seg etter en undersøkelse med CT-skanner. Der så de ingen bevis for at noe hadde blitt tuklet med.

Forskerne mener fossilene er 168 millioner år gamle, noe som betyr at dinosauren var en av de første ankylosaurene som vandret rundt på jorda.

Det er funnet bare en håndfull brukbare eksemplarer, så rekonstruksjonene er usikre, ifølge Store Norske Leksikon.

Det er altså mye som faller på plass etter oppdagelsen av det nye funnet.

Millioner av år eldre

Ankylosaurus var planteeter. Den lave kroppsholdningen og det brede nebbet tyder på at plantene de beitet på var lave.

Dinosauren kjølte seg også ned med nesa. Et snirklete system med naturlig luftkjøling i hodet sørget trolig for at den pansrede dinosauren unngikk heteslag.

Dinosaurusen, som kunne bli opptil syv meter lang og veie fire tonn, er for det meste kjent fra fossiler som ble oppdaget i USA og Canada. Disse fossilene er datert til å være mellom 74 til 67 millioner år gamle.

De nye fossilene viser derimot at de levde på jorden lenge før det.

Saken ble først publisert hos Forskning.no