Khashoggis enke ber USA holde Saudi-Arabia ansvarlig for drapet

Hatice Cengiz, enken etter Jamal Khashoggi på Skup-konferansen i 2019. Fredag markerte hun treårsdagen for drapet ved Saudi-Arabias ambassade i Washington

NTB

Enken til den drepte journalisten Jamal Khashoggi ber president Joe Biden holde Saudi-Arabia ansvarlig for drapet på ektemannen.

Hatice Cengiz reiste til Washington for å markere treårsdagen for det brutale drapet i Istanbul. Hun deltok fredag i markeringer utenfor Saudi-Arabias ambassade og Kongressen, der hun avdekket et portrett av Khashoggi laget av avisartikler.

Cengiz sa seg skuffet over at Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan bare noen dager før treårsdagen møtte kronprins Mohammed bin Salman, som CIA sier ga ordre om drapet.

– Er det dette som er løftet om ansvarliggjøring? MBS tok Jamal fra meg og hele verden. Vil du holde ham ansvarlig, eller vi du belønne disse drapsmennene, sa Cengiz med referanse til kronprinsen.

Khashoggi ble drept og partert da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for å hente papirer han trengte for å gifte seg.

Daværende president Donald Trump nedtonet episoden og sa det var viktigere at Saudi-Arabia kjøpte våpen i USA. Men Biden lovte en tøffere reaksjon, offentliggjorde etterretningsrapporter og innførte sanksjoner, men ikke mot kronprinsen personlig.