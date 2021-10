Ingen Nord-Korea-uttalelse fra FNs sikkerhetsråd

NTB

FNs sikkerhetsråd. klarte fredag ikke å enes rundt noen uttalelse etter å ha diskutert Nord-Koreas nylige rakettester.

USA, Storbritannia og Frankrike hadde innkalt Sikkerhetsrådet til et møte om Nord-Korea. Møtet skulle ha funnet sted torsdag, men ble utsatt til fredag fordi Russland og Kina hadde bedt om mer tid til å vurdere situasjonen, ifølge en diplomatkilde.

Fredagens møte varte i litt over en time. Frankrike ønsket at Sikkerhetsrådet skulle sende ut en uttalelse etter møtet og gi uttrykk for bekymring over Nord-Koreas oppførsel. Men Nord-Koreas naboland Kina og Russland gjentok at de trengte mer tid, sier en diplomat fra et av medlemslandene.

Flesteparten av medlemmene i FNs sikkerhetsråd ønsket å sende ut en uttalelse, men Russland og Kina ville ikke, opplyser en annen diplomat.

Kina brukte tid under møtet til å klage over den nye forsvarspakten mellom Storbritannia, Australia og USA og mente den truer Stillehavsregionen. Saken har ikke noe med Nord-Korea å gjøre, hadde britiske og amerikanske delegater svart, ifølge diplomater.