– Taliban innkaller tolker til rettsmøte

NTB

Afghanske tolker som jobbet for Nederland, er innkalt til rettsmøte av Taliban, og familiene deres trues, melder den nederlandske kringkasteren NOS.

Tolkene skjuler seg. Familiemedlemmer kommer til å bli holdt ansvarlig «og kraftig straffet for å lære andre forrædere en lekse» hvis tolkene ikke dukker opp til rettsmøtet, står det i brevet fra Taliban.

En mottaker av brevet jobbet for EUs politiorgan Europol i Afghanistan. Vedkommende anklages for å ha tatt imot «skammelige og forbudte penger» fra utlendinger.

– Vi skal hevne oss. Hvis vi ikke er i stand til å få tak i dere, skal vi gjøre opp med deres nærmeste pårørende, står det i et annet brev til en tolk som Taliban anklager for å ha vært ansvarlig for at noen Taliban-krigere er døde.

Alt tyder på at brevene, som har offisielle stempler, ble sendt ut av Taliban, melder NOS.

Kanalen har kontaktet rundt ti tolker eller andre som har arbeidet for Nederland. Alle sier deres situasjon er blitt stadig vanskeligere.

I juni oppfordret Taliban tolker som hadde arbeidet for utenlandske styrker, til å angre, og oppfordret dem til å fortsatt være i Afghanistan. Etter at utenlandske styrker hadde dratt fra landet, skulle tolkene forsikres om at de ikke ville komme til skade.

Like etter at Taliban grep makten, erklærte Taliban generelt amnesti for regjerings- og militæransatte.

Men til tross for løfter om å ikke hevne seg, har Taliban sporet opp folk som arbeidet for utenlandske styrker, ifølge en FN-rapport.