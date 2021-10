Kuppleder innsatt som president i Guinea

NTB

Mannen som ledet forrige måneds militærkupp i Guinea, er innsatt som midlertidig president i det vestafrikanske landet.

Oberst Mamady Doumbouya ble tatt i ed av Guineas høyesterett fredag. Lengden på det midlertidige presidentskapet er ikke kjent.

Doumbouya sa under fredagens innsettelsesseremoni at han er forpliktet til å hindre at verken han selv eller noen av juntamedlemmene skal stå i veien for fremtidige valg som militæret har lovet å organisere etter at den midlertidige perioden utløper.

Hans oppgave blir å lage utkast til ny grunnlov, bekjempe korrupsjon, gjennomføre valgreformer og organisere frie, troverdige og åpne valg, uttalte han.

Doumbouya ledet militærkuppet mot president Alpha Condé 5. september og pågrep Condé. Kuppet utløste internasjonal fordømmelse. Både Den afrikanske union (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas besluttet å suspendere landet, og Ecowas har krevd at det må holdes valg innen et halvt år.

Doumbouya anklaget Condés regime for å trampe på folks rettigheter.

83 år gamle Condé ble landets første demokratisk valgte president i 2010. Han ble gjenvalgt i 2015, men en ny grunnlov som han fikk vedtatt i fjor, gjorde det mulig for ham å ta fatt på en tredje periode i oktober samme år.

Det utløste store demonstrasjoner i landet, der flere titalls personer ble drept. Condé vant valget, men opposisjonen hevdet at valget var en farse.