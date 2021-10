California vil vaksinere alle skolebarn

Californias guvernør Gavin Newsom presenterte fredag en plan for obligatorisk vaksinering av skolebarn, som den første delstaten i USA. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Californias guvernør Gavin Newsom planlegger å innføre krav om coronavaksine for skolebarn på alle trinn.

Det er første gang at myndighetene i en amerikansk delstat varsler et slikt krav for elever ved alle barne- og ungdomsskoler.

Newsom vil iverksette planen straks coronavaksinen får endelig godkjennelse fra amerikanske myndigheter til bruk på barn i alle aldre.

Hittil har de føderale helsemyndighetene godkjent vaksinen for personer over 16 år, mens det er gitt nødgodkjenning til 12- til 15-åringer.

Delstaten California vil kreve at elever fra sjuende til tolvte klasse tar vaksinen i både private og offentlige skoler straks den har fått endelig godkjenning.

Delstaten vil også kreve vaksinering av barnehage- og skolebarn etter at en endelig godkjenning foreligger for barn i alderen 5 til 11 år, opplyser Newsoms kontor fredag.