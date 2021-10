Svensk politi leter etter brannsiktet

NTB

Svensk politi jaktet fredag fremdeles på mannen de har siktet for å stå bak eksplosjonen tirsdag. Etterforskerne tror det ikke er brukt vanlig sprengstoff.

Over 20 personer måtte fraktes til sykehus, og hele bygården ble evakuert etter at det først eksploderte og siden brøt ut brann i gården i Annedal i Göteborg tidlig tirsdag morgen.

Politiet sier at den 55 år gamle mannen har tilknytning til bygården, og P4 melder at naboer slo alarm om mannens oppførsel allerede i sommer.

Ifølge kildene delte mannen og moren hans en leilighet i blokka. De skal ha vært truet av utkastelse i flere måneder, et vedtak som skulle settes ut i livet tirsdag, samme dag som eksplosjonen.

Fredag ble den samme mannen satt i sammenheng med en bombetrussel mot et legekontor i nærheten av det samme området, og en stor politiaksjon ble utløst, men uten at han ble pågrepet.

Svenske medier melder at mannen var innblandet i flere tvister, blant annet i forbindelse med en begjæring om utkastelse, som skulle ha funnet sted tirsdag.

Urolige naboer

Naboer varslet i sommer eieren av leiligheten mannen bodde i, om at de fant hans oppførsel merkelig, og at de hadde mistanke om at han gjemte eksplosiver i leiligheten sin eller i kjelleren.

– Vi følte oss utrygge for at noe kanskje kunne hende på grunn av lukten vi kjente der, sier en nabo til P4.

De forteller at han ofte løp opp og ned i trappa om natten, og at han noen ganger bar med seg store kasser.

En nabo sier at han så mannen utenfor gården umiddelbart etter eksplosjonen, men at han forsvant fort fra stedet.

Ingen tilknytning til gjenger

Mannen er etterlyst over hele Sverige, men politiet sier at de ikke har mistanke om noen tilknytning til gjengkriminalitet.

Aftonbladet skriver at de har fått informasjon fra politiet om at det ikke var en vanlig bombe av dynamitt som forårsaket eksplosjonen.

Hovedtesen er at det kan dreie seg om en blanding av forskjellige væsker, blant annet bensin, noe som kan gi enorm sprengkraft.

Flere hundre beboere måtte evakueres etter eksplosjonen i den store boligblokka litt før klokka 5 tirsdag morgen. Noen måtte hentes ned av brannmannskaper.

Fire personer er alvorlig skadd – tre kvinner i 60-, 70- og 80-årsalderen og en mann i 50-årsalderen.

Onsdag viste det seg at skadene på bygården var større enn man først trodde. Faren for ras førte til at den tekniske granskingen ble utsatt.