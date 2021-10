Svensk sykepleier anmeldes for falsk vaksineinformasjon

NTB

En sykepleier er anmeldt for å ha spredt falsk informasjon om coronavaksine på den svenske helsetelefonen 1177.

Sykepleieren sa til innringere at vaksinen inneholder nanopartikler, at den kan spre covid-19, at den ikke er tilstrekkelig utprøvd, og at det beste er å styrke immunforsvaret med sink, C-vitamin og D-vitamin.

At hun ga falsk informasjon, kom fram da en innringer reagerte på budskapet til sykepleieren, som i lengre tid har jobbet som timeansatt på 1177.

– Det er dypt beklagelig og opprørende og helt i strid med de instruksjoner som er gitt, sier Fredrik Settergren i helsevesenet. Han sier at alle som har vært i kontakt med sykepleieren, skal kontaktes.

Han kaller hennes framferd farlig siden personer med symptomer ikke har fått riktige råd.

Sykepleieren er tatt ut av tjeneste, og Region Uppsala har anmeldt henne til Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) og vurderer å politianmelde henne.