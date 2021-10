Flyktninghjelpen stenges ute fra konfliktområder i Burkina Faso

Manglende kapasitet hos lokale myndigheter i Burkina Faso gjør at hjelpeorganisasjoner ikke kan bistå folk i tide, skrev Flyktninghjelpen i en pressemelding for noen uker siden. Bildet viser internt fordrevne barn som får undervisning i byen Dori i Burkina Faso i august.

NTB

Burkina Faso stenger Flyktninghjelpen ute fra å arbeide i leirer for internt fordrevne mennesker i konfliktområder nord i landet.

Det er første gang at en internasjonal hjelpeorganisasjon har blitt midlertidig stanset fra å arbeide i det vestafrikanske landet, der det har vært en rekke jihadistangrep siden 2015 som har tatt nesten 2.000 liv.

– Jeg har besluttet å suspendere Flyktninghjelpens aktiviteter i leirer for internt fordrevne personer med umiddelbar virkning, står det i et brev fra landets minister for humanitære saker, Helene Marie Laurence Ilboudo, datert 27. september og sendt til guvernøren i regionen Centre-Nord.

Ilboudo anklager Flyktninghjelpen for å bringe regjeringen i vanry.

I en uttalelse sier Flyktninghjelpen at de har rettet seg etter myndighetenes beslutning og innstilt alt humanitært arbeid i landet. Organisasjonen er i dialog med myndighetene med sikte på å kunne bedre relasjonene og gjenoppta arbeidet.

Flyktninghjelpen mener regjeringens reaksjon er knyttet til mediedekningen av en pressemelding fra organisasjonen i midten av september. Her skrev Flyktninghjelpen at myndighetene brukte flere uker på å registrere fordrevne personer slik at de kan få tilgang på mat og annen hjelp.

Flyktninghjelpen har vært aktiv i Burkina Faso siden juli 2019.