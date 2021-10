Flere døde i brann på sykehus i Romania

NTB

Ni personer er bekreftet døde etter at det oppsto brann på et sykehus i den rumenske byen Constanta fredag morgen, opplyser myndighetene i landet.

Brannen oppsto fredag morgen på et sykehus for smittsomme sykdommer i havnebyen Constanta. Evakueringen av pasienter og ansatte pågår, men myndighetene opplyser at flere personer er døde.

– Vi bekrefter at mennesker er omkommet, opplyser helsedepartementet, som skriver at det var 113 pasienter, hvorav ti intensivpasienter, innlagt på avdelingen hvor brannen oppsto.

Nødetatene opplyser at ni personer har mistet livet i brannen.

Sykehusbrannen fredag er den tredje på under et år som krever menneskeliv i Romania.