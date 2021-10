Finland starter coronavaksinering av mink

Dansk mink ble avlivet for å stoppe et utbrudd av et mutert virus av coronaviruset. I mai ble de gravd opp for å brennes. Foto: Mette Mørk / Ritzau Scanpix / NTB

NTB

Finland har som første land i Europa godkjent bruk av coronavaksine til pelsdyr. Fra fredag kan landets mink bli vaksinert mot viruset.

Det finske Livsmedelsverket har godkjent den finske vaksinen FurcoVac, som er utviklet for pelsdyr, skriver Yle. Vaksinen er eksperimentell og kan derfor ikke selges.

Vaksinen er utviklet av en forskergruppe ved Universitetet i Helsingfors som startet arbeidet i fjor. En halv million vaksiner er produsert, noe som skal holde til å vaksinere alle dyr to ganger.

Flere land har hatt coronautbrudd blant mink. I november i fjor besluttet danske myndigheter at over 15 millioner mink i oppdrettsfarmer i Danmark skulle avlives på grunn av frykt for at et mutert coronavirus skulle spres fra mink til mennesker.