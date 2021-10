Ecuador: Politi har tatt tilbake kontroll etter fengselsopprør

Pårørende ventet torsdag på informasjon om skjebnen for sine kjære etter det brutale fengselsopprøret. Foto: Jose Sanchez / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet i Ecuador har tatt tilbake kontrollen over et fengsel i Guayaquil etter et opprør mellom innsatte der 118 personer døde og flere titalls skadd.