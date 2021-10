Flyktninghjelpen stenges ute fra konfliktområder i Burkina Faso

NTB

Burkina Faso stenger Flyktninghjelpen ute fra å arbeide i leirer for internt fordrevne mennesker i konfliktområder nord i landet.

Det er første gang at en internasjonal hjelpeorganisasjon har blitt midlertidig stanset fra å arbeide i det vestafrikanske landet, der jihadistangrep har fått feste siden 2015 og tatt nesten 2.000 liv.

– Jeg har besluttet å suspendere Flyktninghjelpens aktiviteter i leirer for internt fordrevne personer med umiddelbar virkning, står det i et brev fra landets statsråd for humanitære saker, Helene Marie Laurence Ilboudo, datert 27. september og sendt til guvernøren i regionen Centre-Nord.

– Flere andre guvernører og regionale ledere med ansvar for hjelp og rehabilitering har mottatt tilsvarende beslutninger om å suspendere Flyktninghjelpens aktiviteter, og har innført tiltak, sier en regional tjenesteperson som uttaler seg anonymt.

Ilboudo anklager Flyktninghjelpen for å bringe regjeringen i vanry.

Flyktninghjelpen har ikke kommentert beslutningen. Men i midten av september uttalte organisasjonen at landets myndigheter brukte flere uker på å registrere fordrevne mennesker for at de skulle få tilgang på mat og annen hjelp. I praksis betyr det at de må velge mellom å bli værende i et voldsherjet område, eller flykte til et sted der de må jakte på mat i dagevis, uttalte organisasjonen.

Flyktninghjelpen har vært aktiv i Burkina Faso siden juli 2019.