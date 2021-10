EU advarer mot å fjerne coronatiltak for tidlig

NTB

Coronasmitten i EU kommer til å øke gjennom høsten fordi vaksineringen går tregt i noen land, og det er derfor viktig å beholde coronatiltak, mener ECDC.

Bare 61,1 prosent av den totale befolkningen i EU, Norge, Island og Liechtenstein er fullt vaksinert, påpeker EUs smittevernbyrå (ECDC).

Land der vaksinasjonsraten er på eller under dette nåværende snittnivået, og som samtidig planlegger å lette på coronarestriksjoner, kommer til å oppleve betydelig smitteøkning, sykehusinnleggelser og dødsfall innen utgangen av november, advarer ECDC.

– Prognosene viser at en kombinasjon av høy vaksinasjonsdekning og effektive tiltak for å redusere kontakt er kritisk for å redusere risikoen for høy covid-19-byrde på helsevesenet denne høsten, sier ECDCs leder Andrea Ammon.