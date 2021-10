USA: Mann vant i lotto – så døde han

Den 57 år gamle amerikanske mannen Gregory Jarvis ble funnet død på en strand med en lukrativ lottokupong i lommeboken.

Den tragiske hendelsen fant sted i byen Caseville i den amerikanske delstaten Michigan. 13.september vant Gregory Jarvis 45.000 dollar, tilsvarende rundt 390.000 norske kroner, men fikk aldri mottatt gevinsten.

Det skriver det lokale amerikanske mediet ABC12.

57-åringen gikk til en kiosk for å innløse gevinsten, men han fikk da beskjed om å fremvise et amerikansk identifikasjonsbevis. Men identifikasjonsbeviset han hadde var ikke i god nok forfatning, og han søkte deretter om et nytt.



Fryktet kriminell handling



Før det nye identifikasjonsbeviset kom i posten, ble Jarvis funnet død på en privat strand forrige fredag. Han hadde blitt skylt på land i nærheten av en båt, fortalte personen til politiet som fant Jarvis på stranden.

I lommeboken til Jarvis fant politiet lottokupongen med den solide gevinsten.

Politiet fryktet i første omgang at det kunne ha skjedd noe kriminelt, men den teorien ble raskt avvist.

– Slo hodet sitt

Politimester i Caseville, Kyle Romzek, sier at politiets teori er at Jarvis fortøyde båten sin, før han deretter skled og falt.

– Han slo hodet sitt før han endte opp i vannet. Vi har ingen mistanke om at noe kriminelt har skjedd, sier Romzek.

Til tross for det tragiske dødsfallet, går ikke gevinstens tapt. Familien til Jarvis har nå fått kupongen.