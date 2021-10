Tog sto fast i tunnel på Bergensbanen

NTB

Bane Nor måtte torsdag iverksette en redningsaksjon da et tog sto strøm fast i en tunnel på Bergensbanen. Hendelsen skapte redsel oss passasjerene.

Dagtoget fra Oslo til Bergen ble torsdag i 17-tiden stående fast i en tunnel mellom Myrdal og Hallingskeid, opplyser NRK. Passasjerer kunne fortelle om kaotisk stemning i de mørklagte vognene.

– Ingen internett WiFi, ingen 4G, dører er låste og toaletter er låste. Flere passasjerer er redde og det er dårlig med informasjon. Dette er ikke bra, sa en passasjer til statskanalen.

Det hele endte med at Bane Nor måtte sende ut et lokomotiv for å dra toget ut av tunnelen og fram til Myrdal stasjon.

Klokka 19.15 opplyste Bane Nor til NRK at det dieseldrevne hjelpelokomotivet har trukket toget fram til Myrdal stasjon. Toget vil i løpet av kvelden gå videre mot Bergen.

Bergensbanen ble stengt en liten periode på grunn av togstansen. Ifølge Bane Nor skal feilen ha oppstått etter en feil på kontaktledningsanlegget i toget.