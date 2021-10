Konsentrasjonsleir-tiltalt fengslet etter å ha skulket rettssak i Tyskland

NTB

En kvinne (96) som var ansatt i en tysk konsentrasjonsleir, er varetektsfengslet etter at hun ikke møtte i rettssaken der hun er drapstiltalt.

96-åringen er tiltalt for medvirkning til drapene på over 10.000 mennesker i konsentrasjonsleiren Stutthof i det okkuperte Polen mellom 1943 og 1945. Hun var sekretær for SS-kommandanten i leiren.

Da rettssaken skulle begynne i Itzehoe utenfor Hamburg torsdag, var hun ikke til stede, opplyste en talsperson for domstolen. Saken ble dermed utsatt, og kvinnen etterlyst.

Hun forlot eldrehjemmet hun bor på i Hamburg-området torsdag morgen i en taxi, og dro i retning av en T-banestasjon.

Kvinnen ble funnet senere samme ettermiddagen og brakt til retten. Hennes advokat var til stede da rettssaken skulle begynne, men ville ikke uttale seg. Siden beordret domstolen i Itzehoe at kvinnen skal varetektsfengsles.