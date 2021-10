Sarkozy dømt til ett års fengsel – anker

NTB

Eks-president Nicolas Sarkozy er dømt til ett års fengsel for ulovlig valgkampfinansiering. Kjennelsen ankes, og han får uansett sone i husarrest.

Dommen falt i en domstol i Paris torsdag, uten at Sarkozy selv var til stede. Påtalemyndigheten mente han fortjente seks måneders fengsel og en bot på 3.750 euro for å ha brukt altfor mye penger på valgkampen i 2012.

Sarkozy har hele tiden nektet straffskyld i saken. Hans advokat Thierry Herzog sier dommen blir anket, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Dermed er Sarkozy blitt dømt til fengsel to ganger i løpet av et drøyt halvår. Tidligere i år ble han dømt til tre års fengsel for korrupsjon. Ett år var ubetinget, og Sarkozy er den første franske presidenten etter andre verdenskrig som har fått en ubetinget fengselsstraff. Også denne dommen er anket, og Sarkozy kan trolig sone også denne med elektronisk fotlenke om anken ikke fører fram.

I valgkampen i 2012 skal Sarkozy ha brukt minst 42,8 millioner euro på valgkampen, tilsvarende 430 millioner kroner. Dette var nesten dobbelt så mye som det som var tillatt.

Sarkozys forgjenger, Jacques Chirac, var den første franske eks-presidenten som ble dømt for korrupsjon. Han fikk i 2011 en dom på to års betinget fengsel for lovbrudd begått da han var ordfører i Paris. François Fillon, som var statsminister under Sarkozy, ble i fjor dømt til fem års fengsel for korrupsjon.