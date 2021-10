Sikkerhetsrådet skal møtes om Nord-Korea

NTB

FNs sikkerhetsråd skal torsdag diskutere situasjonen i Nord-Korea, opplyser diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP.

Møtet kommer etter at landet denne uka hevdet at de testet en hypersonisk rakett, tilsynelatende et framskritt i landets opprustning. Landet sa nesten samtidig i FN at de har rett til å gjøre våpentester.

Det skal ha vært USA, Storbritannia og Frankrike som tok initiativ til møtet, og det ventes at det finner sted bak lukkede dører torsdag morgen, forteller en diplomat til AFP.

Diplomaten sa ikke om det ventes at samtalene munner ut i en felles uttalelse.