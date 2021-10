Starmer langet ut mot Corbyn

NTB

Partileder i britiske Labour, Keir Starmer, tok et oppgjør med forgjengeren Jeremy Corbyn under sin tale på partiets landsmøte.

Talen markerer avslutningen på det fem dager lange landsmøtet i Brighton. Starmer tok for seg både Corbyn og venstrefløyen han representerte.

Starmer sa blant annet at Labour foran neste valg må komme med en plan for hvordan de skal styre landet.

– Under min ledelse vil vi aldri gå inn i et valg med et valgmanifest som ikke er en seriøs plan for å styre, sa han under talen som varte i en og en halv time.

Starmer ligger nærmere sentrum enn Corbyn.

At det var duket for et oppgjør mellom vingene i partiet var tydelig da Starmer flere ganger ble møtt med tilrop fra et mindretall av deltakerne, ifølge The Guardian.

Det 120 år gamle britiske arbeiderpartiet har slitt en stund. I parlamentsvalget desember 2019 fikk Labour bare 32,2 prosent av stemmene og mistet 59 representanter i Underhuset. Valget var det dårligste for partiet siden 1935. Starmer overtok som partileder etter dette.