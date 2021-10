Aktor: Politimann drepte Sarah Everard etter å ha «pågrepet» henne

En tegning av rettssaken viser aktor Tom Little som snakker i retten i Old Bailey i London, onsdag. I bakgrunnen er den siktede politimannen fra Metropolitan Police. Tegning: Elizabeth Cook / PA / AP / NTB

NTB

Den drapstiltalte politimannen «pågrep» Sarah Everard på uriktig grunnlag, påskuddet var at hun brøt portforbudet. Så voldtok og drepte han henne, sier aktor.

Drapssaken behandles i Old Baily i London, der aktor Tom Little onsdag holdt sin prosedyre i forbindelse med straffeutmålingen.

Den siktede politimannen var ikke på jobb da han bortførte og drepte Everard, men skal fremdeles ha hatt på seg politibeltet sitt.

Overvåkingskameraer viser at den 48 år gamle politibetjenten setter håndjern på Everard og viser politiidentifikasjon. Deretter plasserer han henne i bilen og kjører vekk. Aktor mener at den tiltalte hadde leid bilen for å kidnappe og drepe en kvinne som gikk for seg selv.

Fordi det var portforbud i Storbritannia i mars, gjorde det også Everard mer sårbar. Det var også mer sannsynlig at hun da ville akseptere beskyldningen om at hun hadde brutt covid-19-regelverket på en eller annen måte, sa Little i retten.

Everard ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem etter å ha vært hos en venninne i Clapham, sør i London, 3. mars i år. Hun ble funnet død en uke senere i et skogområde i Kent, omtrent 80 kilometer fra der hun ble kidnappet av politibetjenten. Obduksjonen viste at hun døde som følge av kvelning.

Hendelsen førte til demonstrasjoner og debatt om kvinners sikkerhet i Storbritannia. Kort tid etter drapet kom den britiske regjeringen med flere tiltak for å styrke sikkerheten for kvinner og jenter i landet.

Politimannen har erkjent i retten at han bortførte, voldtok og drepte 33 år gamle Everard. Dommen ventes å falle torsdag.