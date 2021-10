Rohingya-leder skutt og drept i Bangladesh

NTB

En av rohingya-folkets ledere i flyktningleiren Cox's Bazar i Bangladesh, Mohib Ullah, er blitt skutt og drept av en ukjent person.

Mohib Ullah ble skutt minst tre ganger utenfor sitt kontor, sier en talsperson for Ullah's Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights (ARPSH).

En kilde ved sykehuset i leiren bekrefter også at Ullah er død, mens myndighetene i landet foreløpig ikke har bekreftet dødsfallet.

Da rohingya-opprørere i 2017 gikk til angrep på politi og militærbaser, svarte myndighetene i Myanmar med omfattende forfølgelse og overgrep mot den muslimske folkegruppen.

Over 800.000 rohingyaer ble fordrevet fra hjemmene sine i delstaten Rakhine. Mange av dem endte til slutt opp i Kutupalong i Cox's Bazar, sørøst i Bangladesh.

Blant dem var Ullah, som dannet ARPSH i leiren noen måneder senere. Gruppen jobber for å etterforske overgrepene begått av Myanmars militære og buddhistiske militser i offensiven mot folkegruppen.

I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågikk et folkemord mot de gjenværende rohingyaene i Myanmar.