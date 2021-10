Truer med å trekke ut Danmark fra Mali

NTB

Hvis Mali inngår en avtale med russiske leiesoldater for å bekjempe islamistgrupper, trekker de danske styrkene seg ut, varsler Danmarks forsvarsminister.

– Vi samarbeider ikke med leiesoldater. Det er helt uakseptabelt og en klar rød linje, sier forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Jyllands-Posten.

Det vestafrikanske landet forhandler nå med private russiske leiesoldater fra Wagner-gruppen om å bekjempe islamistgrupper i landet. Avtalen har ennå ikke blitt en realitet.

Wagner-gruppen har tette bånd til det russiske forsvarsdepartementet og russisk etterretning, og den antatte lederen av selskapet knyttes også til president Vladimir Putin. Tre menneskerettsgrupper gikk tidligere i år til sak mot gruppen i Russland for tortur i Syria.

Meldinger om Wagner-gruppens eksistens dukket først opp på begynnelsen av krigen i Ukraina. Senere dukket den opp i Syria, der den støttet president Bashar al-Asads regime.

Siden har leiesoldater tilknyttet Wagner operert i afrikanske land, blant annet Libya og Den sentralafrikanske republikk.

Danmark er blant de landene som er med i Takuba-styrken, som driver med kapasitetsbygging for å styrke den maliske hærens evne til å håndtere den økende terrortrusselen i området. Initiativet til styrken kom som et resultat av at ytterliggående islamistgrupper er på frammarsj i Afrika og spesielt i Sahel-beltet, der Mali ligger.