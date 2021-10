EU med milliardsatsing: – En gavepakke til Norges kreftforskningsmiljøer

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener EUs milliardsatsing på kreftforskning vil kunne bli en gavepakke til Norges kreftforskningsmiljøer.

NTB

EU åpner lommeboka for å redde 3 millioner personer fra kreftdøden innen 2030. Kreftforeningen vil jobbe for at mest mulig av potten havner i Norge.