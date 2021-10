EU-domstolen opphever handelsavtaler med Marokko

NTB

EUs øverste domstol har opphevet to handelsavtaler med Marokko som har muliggjort eksport fra omstridte Vest-Sahara.

Avtalene dreier seg om handel med fisk og landbruksprodukter. Organisasjonen Polisario, som kjemper for uavhengighet for Vest-Sahara, gikk til retten for å stanse handelsavtalene.

EU-domstolen påpeker i kjennelsen onsdag at Polisario er internasjonalt anerkjent som representant for befolkningen i Vest-Sahara. EU sikret ikke godkjenning fra Vest-Saharas befolkning da avtalene ble inngått, ifølge domstolen.

I en felles uttalelse sier EUs utenrikssjef Josep Borrell og Marokkos utenriksminister Nasser Bourita at de vil ta nødvendige grep for sikre stabile handelsrelasjoner.