Katie Price siktet etter trafikkulykke

Modell og skuespiller Katie «Jordan» Price fotografert i forbindelse med et veldedighetsarrangement i Hollywood i 2011.

Den engelske glamourmodellen og TV-personligheten Katie Price innrømmer å ha kjørt uten førerkort i påvirket tilstand.

Den 43 år gamle briten, som kanskje er best kjent under artistnavnet «Jordan», var involvert i en singleulykke i West Sussex tirsdag morgen, skriver The Mirror.

Bilen til modellen havnet på taket som følge av ulykken.

Katie Price ble kjørt til sykehus etter hendelsen, men skal ikke ha pådratt seg alvorlige skader, ifølge Daily Mail. I tillegg kjørte Price uten førerkort etter å ha mistet det for en toårsperiode høsten 2019.

«I dag ble nesten vår største frykt til virkelighet»

Som følge av mistanke om kjøring i påvirket tilstand, ble Price siktet ulykken. Price skal i ettertid ha erkjent straffskyld, melder BBC.

Det ble funnet spor av kokain i kroppen hennes, og ifølge BBC vil hun få dommen 15. desember.

Etter ulykken har familien til Price publisert en uttalelse på 43-åringens Instagram-profil.

«Som familie har vi en stund vært bekymret for Katie sin tilstand og psykiske helse. I dag ble nesten vår største frykt til virkelighet».

Fembarnsmor

Videre skriver familien at de har og vil fortsette med å hjelpe Price slik at hun kan få den hjelpen hun trenger.

«Vi håper at hun innser at hun ikke kjempe mot alle problemene sine helt alene», heter det videre i uttalelsen.

Katie Price har vært gift tre ganger og har fem barn.