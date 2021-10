Studie: Kraftig antistoffnedgang sju måneder etter vaksinedose to

Sju måneder etter at de fikk dose to av Pfizer-vaksinen hadde antistoffnivåene til deltakerne i en svensk studie minket dramatisk. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Sju måneder etter å ha fått andre dose av coronavaksinen til Pfizer, var kun 15 prosent av de antistoffene igjen hos deltakerne i en svensk studie.

Resultatene er fra en del av den såkalte Community-studien, der mer enn 2.000 sykehusansatte deltar, skriver SVT.

Resultatene stammer fra 464 personer og viser hvor fort antistoffnivåene minket hos fullvaksinerte som ikke hadde vært smittet allerede.

Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og etter sju måneder hadde de sunket med 85 prosent, kommer det fram i studien.

– At antistoffnivåer synker over tid er helt ventet, men jeg er overrasket over at det har sunket så betydelig hos en relativt frisk og ung gruppe, sier spesialistlege og forskningsleder Charlotte Thålin til SVT.

Gledelig for folk som har vært syke

Forskerne fulgte også personer som fikk AstraZeneca-vaksinen, men ettersom de fikk dose to senere, har de bare blitt fulgt i tre måneder.

Nedgangen var likevel enda større. Etter tre måneder hadde de bare en femdel av antistoffnivåene til de Pfizer-vaksinerte.

Resultatene er gledelige for folk som gjennomgikk covid-19 før vaksineringen: De hadde både betydelig høyere antistoffnivåer og også tregere nedgang.

I gang med dose tre

Thålin sier resultatene er urovekkende med tanke på at svenske myndigheter bare nylig begynte å gi den tredje vaksinedosen til personer med sterkt redusert immunforsvar.

– De lave nivåene innebærer at vi kan få en økt spredning også i vaksinerte grupper, og det kan ha konsekvenser for de eldre. Vi må gi en tredje dose til dem så snart vi kan. Kanskje også til ansatte i eldreomsorgen og ved sykehusene, slik at de ikke smitter de skjøre.