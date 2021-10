Laschet: – Skal snakke med De grønne og FDP

NTB

CDU-leder Armin Laschet sier han planlegger samtaler med De Grønne og liberale FDP om å danne en koalisjonsregjering i løpet av de neste dagene.

Laschet har ikke gitt opp håpet om å danne regjering, til tross for at partiet hans gjorde sitt dårligste valg noensinne.

– Vi vant ikke dette valget, men i en slik forvirrende situasjon må ethvert demokratisk parti være klar til å ta ansvar. Og det er det vi er, sa han tirsdag ettermiddag.

Sosialdemokratene SPD ble største parti, noe som gjør at Olaf Scholz ligger best an til å danne regjering. Hans foretrukne samarbeidspartnere er de samme som Laschets. Scholz vil ha en såkalt trafikklyskoalisjon med De grønne og de liberale Fridemokratene (FDP).