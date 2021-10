Mann fikk fem livstidsdommer etter angrep på avisredaksjon i Maryland

NTB

Mannen som drepte fem personer i en avisredaksjon i Annapolis i USA, ble tirsdag dømt til mer enn fem livstidsdommer – uten mulighet for prøveløslatelse.

Drapene skjedde i juni 2018. Jarrod Ramos har tidligere erkjent seg skyldig, men ikke kriminelt ansvarlig for alle de 23 tiltalepunktene. Saken ble utsatt flere ganger før og under koronapandemien.

Dommeren sa at Ramos ikke hadde vist noen anger for de kriminelle handlingene han hadde begått, og at han hadde fortalt en psykiater at han ville drepe flere dersom han ble løslatt.

Aktor sa i retten at Ramos ville hevne seg mot avisen etter at de publiserte en sak som handlet om at han hadde erkjent skyld i en sak som handlet om trakassering av en tidligere klassekamerat på videregående i 2011.

Angrepet mot avisen Capital Gazette blir beskrevet som blant de verste mot journalister i amerikansk historie.