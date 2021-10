Skarp kritikk av WHO etter overgrepsskandale

WHO beklager tirsdag etter å ha lest rapporten. Arkivfoto: Denis Balibouse / AP / NTB

NTB

WHO får skarp kritikk i en ny rapport om organisasjonens håndtering av overgrepsanklager mot ansatte i Kongo. Nå beklager WHO-ledelsen til ofrene.

Etterforskere har funnet «klare strukturelle feil» og «individuell uaktsomhet» etter å ha undersøkt anklager om seksuelle overgrep fra WHO-ansatte i Kongo. Det kommer fram i en ny, uavhengig rapport tirsdag, utarbeidet av en spesialkommisjon.

Den fikk i oppdrag av WHO å undersøke påstandene etter en rapport som kom i september i fjor. Den hevdet at FN-ansatte som ble sendt til Kongo under ebolakrisen i 2018-2020, hadde gjort seg skyldig i overgrep mot kvinner.

Kommisjonen intervjuet flere titall kvinner som skal ha blitt tilbudt arbeid i bytte mot sex, eller som ble utsatt for voldtekt. Granskerne har identifisert mer enn 80 angivelige tilfeller av seksuelle overgrep under Ebola-krisen. Dette inkluderer anklager mot 20 WHO-ansatte.

Rapporten på 35 sider maler et dystert bilde. Den noterer blant annet det store omfanget av overgrep mot kvinner i et fattig land, som under ebolakrisen var ekstra sårbare. Kvinnene som skal ha vært utsatt for overgrep, fikk heller ikke den nødvendige støtte og hjelp som de burde ha fått etter slike opplevelser, heter det i rapporten.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa under en pressekonferanse tirsdag at rapporten «er fryktelig lesning». Han understreket også at overgriperne må stilles til ansvar.