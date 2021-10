Thunberg: – Våre håp og drømmer druknes i tomme ord

Greta Thunberg på talerstolen under møtet Youth4Climate i Milano, der rundt 400 ungdomsaktivister deltar. Foto: Luca Bruno / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Greta Thunberg langet ut mot verdens ledere og deres klimainnsats under et stort klimamøte for ungdom i Milano.