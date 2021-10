Få tyskere vil ha Laschet som statsminister

CDU-leder Armin Laschet får ikke støtte for sine planer om å danne regjering.

NTB

71 prosent av de spurte i en meningsmåling i Tyskland mener det er delvis eller helt galt at Armin Laschet ønsker å danne regjering etter søndagens valg.

Laschet er statsministerkandidat for kristendemokratiske CDU/CSU, som gjorde et rekordsvakt valg. Likevel ønsker han å begynne regjeringssamtaler med andre partier. Kun 22 prosent av de spurte støtter Laschets planer i en meningsmåling fra Civey Institute for avisa Augsburger Allgemeine.

Sosialdemokratene i SPD ble størst i valget, men matematisk sett kan både sosialdemokraten Olaf Scholz og Laschet danne flertall med De grønne og de liberale Fridemokratene.