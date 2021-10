Sverige opphever alle restriksjoner for vaksinerte

Svenske myndigheter og statsminister Stefan Löfven opphever praktisk talt alle koronarestriksjoner – for de som er vaksinert.

NTB

Fra og med onsdag er Sverige i det store og det hele gjenåpnet, i alle fall hvis man er vaksinert. Da trer trinn 4 i den svenske gjenåpningsplanen i kraft.

Trinn 4 innebærer blant annet at deltakergrensene for alminnelige sammenkomster og tilstelninger fjernes. Det blir altså fritt fram for fullsatte tribuner på fotballkamp og stappfulle konsertlokaler.

Også for private arrangementer fjernes begrensninger på antall deltakere. Dermed kan blant annet bryllup og bursdagsfester holdes uten begrensninger. Kafeer, restauranter og andre utesteder slipper restriksjoner på åpningstid, antall gjester på hvert bord, og avstand mellom bordene. De får dessuten holde innendørs konserter igjen.

Det er ikke lenger anbefalt å jobbe hjemmefra, men på samme måte som i Norge anbefaler svenske myndigheter at de som har symptomer på covid-19, blir hjemme og tester seg.

Disse lettelsene gjelder imidlertid kun for de vaksinerte. Uvaksinerte bør også framover unngå større forsamlinger, samt unngå å ha nær kontakt med personer i risikogruppe eller over 70 år.

Dette gjelder ikke for personer under 18 år, eller personer som av medisinske årsaker ikke kan vaksinere seg mot covid-19.