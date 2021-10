Venezuelas regjering og opposisjon ferdig med siste samtalerunde

NTB

Venezuelas regjering og landets opposisjon har avsluttet den siste runden med samtaler i Mexico by, under oppsyn av Norge.

Partene møttes fra lørdag til mandag for å bringe sammen sine ståsted i letingen etter en løsning på sosiale, økonomiske og politiske utfordringer, heter det i en uttalelse fra Norges ambassade i Mexico by.

De to delegasjonene er enig i behovet for å sikre en kjønnssensitiv tilnærming i utviklingen av forhandlingene, samt å fortsette oppgaven med å identifisere mekanismer for konsultasjon med politiske og sosiale aktører på en så inkluderende måte som mulig, heter det videre.