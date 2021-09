Oljeprisen er over 80 dollar fatet – høyeste på nesten tre år

Et fat nordsjøolje omsettes for mer enn det har gjort på tre år. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Nordsjøolje omsettes tirsdag morgen for 80,20 dollar per fat. Det er første gang på nesten tre år at prisen er over 80 dollar.