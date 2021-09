CDU-velgere mener Laschet svekket dem

NTB

Statsministerkandidat Armin Laschet svekket oppslutningen til CDU/CSU, mener et flertall av velgerne til den konservative blokka i en måling.

54 prosent mener at Laschet hadde en negativ innvirkning på partienes valgresultat, i målingen som er utført av valgforskningsinstituttet Wahlen, skriver The Guardian.

11 prosent mener Laschet bidro positivt, mens 28 verken mener det ene eller det andre. Partiene ligger ifølge prognoser fra kringkasteren ZDF an til å få drøyt 24 prosent av stemmene, det dårligste valgresultatet siden andre verdenskrig og et stort steg tilbake fra valget i 2017, da oppslutningen var på nesten 33 prosent.

Sosialdemokratiske SPD ligger ifølge de samme prognosene an til å få knappe 26 prosent av stemmene, opp fra 20,5 prosent i 2017. 70 prosent av partiets velgere mener at statsministerkandidat Olaf Scholz bidro positivt. Fem prosent er uenige.

Wahlens analyse viser at SPD særlig har gått fram blant eldre velgere. 35 prosent av stemmene deres er fra folk over 60 år, en stigning på 11 prosentpoeng fra forrige valg. Det er kun blant velgere under 30 at partiet mister oppslutning.

Både Scholz og Laschet sier søndag kveld at de vil forsøke å danne ny regjering.