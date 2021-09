Minst tre døde og mange skadd i togavsporing i Montana

NTB

Et Amtrak-tog som var på vei mellom Seattle og Chicago, sporet lørdag av i Montana. Det meldte om minst tre døde og mange skadde etter ulykken.

Avsporingen skjedde klokken 16 nær Joplin, et avsidesliggende sted i delstaten Montana, om lag 50 kilometer fra grensa til Canada.

Om bord på toget var det rundt 146 passasjerer og 16 ansatte, opplyser Amtrak i en uttalelse. Toget hadde to lokomotiv og ti vogner, og sju av disse sporet av.

Sheriffen i Liberty County opplyser at minst tre personer døde i ulykken, og The New York Times melder at minst 50 er skadd.

Det er satt i gang en storstilt redningsinnsats etter ulykken. Amtrak opplyser at selskapet jobber sammen med redningsetatene for trygt evakuere passasjerene fra toget og for å frakte skadde bort fra ulykkesstedet.

Bilder lagt ut i sosiale medier viste flere vogner som ligger veltet på siden, passasjerer som står ved siden av sporene og noen som bærer på bagasje.