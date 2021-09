Mot flertall for Islands koalisjonsregjering

NTB

Islands koalisjonsregjering ligger an til å få flertall i lørdagens valg, viser foreløpige valgresultat.

Regjeringen består i dag av Selvstendighetspartiet, De venstregrønne og Fremskrittspartiet. Partiene har sikret seg 38 av 63 seter i nasjonalforsamlingen Alltinget med en tredel av stemmene er talt opp.

Statsminister Katrin Jakobsdottir fra De venstregrønne har tapt stemmer til sine regjeringspartnere, og det gjenstår å se om de tre partiene fortsetter samarbeidet også etter valget.

Foreløpig har sju partier kapret seter i nasjonalforsamlingen. Det liberale Senterpartiet, som gjorde et godt valg for fire år siden, er for tiden ute.

Det endelige resultatet ventes først søndag morgen.