Merkel trår til i valginnspurten

Statsminister Angela Merkel hevet glasset sammen med kristendemokratenes kandidat Armin Laschet i München og håper at det kan skåles for valgseier på søndag. Tyskland trenger stabilitet, var hennes budskap fredag. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

NTB

Avtroppende statsminister Angela Merkel reiser nå til Aachen, hjembyen til han som kan bli hennes arvtaker, i et siste forsøk på å øke partiets oppslutning.

Hun har 24 timer på seg til å støtte opp om den noe trøblete valgkampen til CDU/CSUs kandidat Armin Laschet.

Han har ligget bak Sosialdemokratenes kandidat Olaf Scholz på meningsmålingene gjennom valgkampen, men de siste målingen viser at det er nærmest dødt løp mellom CDU/CSU og SPD. Utfallet av valget er dermed det mest uforutsigbare på mange år.

Merkel hadde planer om å holde en lav profil i kampen om hvem som blir hennes etterfølger etter 16 år ved makten. Men hun har likevel blitt dratt inn i den vanvittige valgkampinnspurten til partiets upopulære leder, Laschet.

På valgturné

Den siste uken før valget har Merkel tatt Laschet med til hennes valgdistrikt på kysten nord i Tyskland, og fredag var hun trekkplaster på kristendemokratenes samling i München.

Merkel appellerte for det meste til de eldre velgerne, da hun oppfordret dem til å beholde de konservative ved makten for å sørge for fortsatt stabilitet – et kjennetegn for Tyskland.

– For å holde Tyskland stabilt må Armin Laschet bli den neste statsministeren, og CDU og CSU må være den sterkeste kraften, sa hun.

Dagen før selve valgdagen reiser Merkel og Laschet til Aachen, spa-byen nær grensen til Belgia og Nederland, der Laschet vokste opp og fortsatt bor.

Scholz møter samme dag velgere på andre siden av landet, i sin valgkrets i Potsdam, byen i utkanten av Berlin som er kjent for sine palasser som en gang huset de prøyssiske konger.

Dødt løp på fersk måling

Sosialdemokratene i SPD, som har ledet på målingene de siste ukene, får 26 prosent oppslutning på fredagens måling fra Allensbach Institute, melder nyhetsbyrået DPA.

Det er ned 1 prosentpoeng fra forrige måling og også kun 1 prosentpoeng foran kristendemokratene i CDU/CSU, som får 25 prosents oppslutning, uendret fra forrige måling.

De grønne får 16 prosent, opp 0,5 prosentpoeng fra forrige måling, mens det liberale partiet Fridemokratene går opp 1 prosentpoeng til 10,5 prosent.

Ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) går ned 1 prosentpoeng til 10 prosent, mens sosialistpartiet Die Linke får 5 prosent, ned 1 prosentpoeng.