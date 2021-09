Asias største makter kan barke sammen: – Japan vil gå til forsvar

Kina gjør krav på en øygruppe Japan mener er deres. Som konsekvens har Japan slått ring rundt øygruppen og tvinger kinesiske styrker ut. Det kan føre til at de to store asiatiske maktene barker sammen.

I et intervju med CNN sier Japans forsvarsminister Nobuo Kishi at øygruppen kjent som Senkakuøyene i Japan, men som heter Diaoyu i Kina, utvilsomt tilhører Japan. Ifølge forsvarsministeren er landet forberedt på å forsvare de ubebodde øyene dersom Kina øker sin tilstedeværelse i havområdet rundt øygruppen.

– Vi må vise at Japan er fast bestemt på å forsvare sitt territorium og andre deler av Øst-Kina-havet, sier Kishi til CNN.

Japans forsvarsminister Nobuo Kishi sier at landet er klar til å forsvare både Taiwan og sine egne territorier. Les mer Lukk

Ruster opp

Det japanske forsvaret har begynt med en større opprustning og omgjør krigsskip til hangarskip, slik at kampflyene deres, som er av typen F-35, kan bæres ut på havet. I tillegg er de i gang med å bygge nye hurtiggående krigsskip, ubåter og missiler. Tross opprustningen er deres militære evne langt mindre enn stormakten Kina.

Krangelen over øygruppen som ligger om lag 2000 kilometer sørvest for Tokyo har pågått i flere år, og blusset for alvor opp i 2012, og begge landene er like bastante på at øyene tilhører dem.

I løpet av de siste årene har Kina beveget seg mer og mer inn i området og etablert nye lover som gir deres kystvakt mer makt. Ifølge japanske myndigheter har kinesisk kystvakt beveget seg inn i japansk territorium totalt 88 ganger siden nyttår. Hvis man regner med områdene Japan hevder å eie øker tallet til 851.

(Saken fortsetter under bildet)

I flere år har Japan og Kina vært uenige om hvem som eier denne øygruppa. I Japan heter de Senkakuøyene og i Kina heter de Diaoyu. Les mer Lukk

Japan stiller seg bak Taiwan

I tillegg til kampen om øygruppene er Japan dedikert til å forsvare Taiwan dersom det skulle bli nødvendig. Helt i ytterkanten av Japans øyer ligger den bittelille øya Yonaguni. Øya, som er 11 kvadratkilometer stor og har 2000 innbyggere, er knappe 70 kilometer unna Taiwan.

Taiwan har hatt sin egen regjering de siste 70 årene, men Kina står likevel fast ved at området tilhører dem. I løpet av de siste månedene har Kinas tilstedeværelse i Taiwan økt voldsomt, og forårsaket at Taiwan ved et tilfelle måtte slå alarm. Det var i juni at landet så seg nødt til å reagere da over 20 kinesiske krigsfly bevegde seg inn over Taiwan.

Kinas president Xi Jinping er klar på at Taiwan skal inn under kinesisk styre og har ikke utelukket å bruke makt for å sørge for at det skjer. Dette har fått varsellampene til å lyse i Japan.

(Saken fortsetter under bildet)

Øya Yonaguni ligger svært nært Taiwan. Nå ruster Japan opp og henter styrker og missiler til den lille øya. Les mer Lukk

– Japan vil gå til forsvar

I juli gikk Japan ut offentlig med nye forsvarsdokumenter hvor de stiller seg disponibel til å forsvare Taiwan dersom det blir nødvendig.

– Det som foregår i Taiwan kan få direkte konsekvenser for Japan. Dersom det utvikler seg i en uønsket retning vil Japan gå til forsvar, forklarer Kishi til CNN.

Japan og Taiwan er tett knyttet sammen, hvor 90 prosent av Japans strømforsyning importeres via områder rundt Taiwan. De anser situasjonens som såpass skjør at det er nødvendig å tre inn.

Japan er allerede i gang med å plassere missiler og tropper på Yonaguni og planlegger å gjøre det samme på den nærliggende øya Ishigaki.