NTB

Den katolske kirke ber Canadas urbefolkning om unnskyldning for overgrep og mishandling begått mot barn på flere av landets internatskoler gjennom årtier.

I et brev fredag skriver biskopene i den katolske kirken i Canada om «dyp anger» over overgrepene som har blitt begått i et århundre, og de ber om «utvetydig unnskyldning».

Biskopene sier også at de vil bistå med å finne dokumentasjon på flere umerkede graver.

I sommer ble det kjent at det er funnet levninger etter minst 1.000 barn i massegraver ved flere tidligere internatskoler for urbefolkningsbarn i Canada.

Det er anslått at 150.000 barn av urfolk gikk på internatskoler i Canada fra 1828 til 1997, ifølge landets Sannhets- og forsoningskommisjon. I deres rapport ble det fastslått at mange elever døde. Mange fikk også store vansker senere i livet på grunn av mishandlingen de ble utsatt for.