Alle spor etter den kinesiske superstjernen forsvant over natten – så dukket hun opp igjen

I en måned var det som om den kinesiske superstjernen Zhao Wei aldri hadde eksistert. Så, flere uker etter «forsvinningen», dukket et bilde av henne opp på nett.

Over natten ble alle spor av den kinesiske superstjernen Zhao Wei (45) slettet fra kinesisk internett. Alle filmer og serier hun hadde spilt i var borte og alle hennes kontoer på sosiale medier var fjernet. «Forsvinningen» skjedde på ordre fra Kinas president.

– At navnet hennes og alt hun noensinne har gjort kunne forsvinne i løpet av få timer er et tydelig bevis på makten Kina har over folket, og sensuren av landets internett, sier forsker Jennifer Hsu ved Lowy institute i Australia til CNN.

Xi Jinpings jernhånd

Det er kinesiske myndigheter som står bak Weis «forsvinning», og ifølge Kina-eksperter er det første tiltak i en rekke inngripende grep landet ønsker å ta.

– Hele landets underholdningsverden er under president Xi Jinpings lupe og han ønsker å kneble enhver uavhengig instans eller person som kan ha innflytelse på folket. Han vil ha kontroll over absolutt alle, sier Kina-analytiker Wen Zhao.

Analytikeren, som bor i Canada, hevder at det kun er rom for en superstjerne i Kina, og det er president Xi Jinping. Tidligere i sommer gikk myndighetene i Kina ut og annonserte en innstramming av kinesiske kjendisers frihet på internett, samt alle fanklubber av dem. Målet skal være å finne tilbake til et samfunn med høyere moral, hvor fokuset går vekk fra kjendiser og popkultur.

(Saken fortsetter under bildet).

Skuespilleren Zhao Wei har også etablert seg utenfor Kina, og eier blant annet en vingård i Frankrike. Les mer Lukk

Kinas nye doktrine

Menn nektes blant annet å fremstå som «for feminin» på TV, og mindreårige får et forbud mot å tilbringe mer enn tre timer i uken foran dataskjermen. Samtidig ble et nytt fag introdusert til alle skoler og universiteter i Kina, «Xi Jinpings lære».

Eksperter opplever doktrinen som et ekko fra Mao-tiden (1949 til 1976), da Kinas kommunistparti først kom til makten. Ifølge Zhao er målet at presidenten skal være Kinas eneste innflytelsesrike stemme i et ønske om å ta Kina lenger inn i et kommunistisk levesett.

Superstjernen dukket opp igjen

Dette bildet viser skuespilleren (i midten) sammen med fans utenfor en telefonbutikk. Les mer Lukk

Likevel har ikke landet klart å kneble superstjernens fanskare helt. Nylig dukket det nemlig opp et bilde av Zhao Wei hvor hun står utenfor en telefonbutikk sammen med en gruppe unge mennesker. Bildet er det første tegnet til superstjernens eksistens siden alle spor etter henne ble slettet i august.

Det vites ikke om bildet fortsatt eksisterer på kinesisk internett.

