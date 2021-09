Nord-Korea villig til å gjenoppta samtaler med Sør-Korea

Kim Yo-jong, den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns søster, tar på visse betingelser til orde for samtaler med Sør-Korea. Arkivfoto: Jorge Silva / pool via AP / NTB

NTB

Nord-Korea er villig til å gjenoppta samtalene med Sør-Korea hvis Seoul skrinlegger det leder Kim Jong-uns mektige søster kaller en fiendtlig linje.

Den nordkoreanske lederens søster Kim Yo-jongs uttalelse fredag var et svar på Sør-Koreas president Moon Jae-ins fornyede oppfordring til å formelt erklære Korea-krigen fra 1950–1953 som over, i et forsøk på å skape fred mellom de to landene.

– Hvis Sør-Korea distanserer seg selv fra fortiden da landet med sin dobbeltmoral provoserte og kritiserte alle våre skritt, og gjenoppretter oppriktighet i ord og handlinger og skrinlegger fiendtligheten, så skal vi være villig til å gjenoppta tett kommunikasjon og bli med på konstruktive samtaler om å gjenopprette og utvikle forholdet, sa hun.

For å erklære den for lengst avsluttede krigen som formelt over, «må vi sikre gjensidig respekt overfor hverandre og forlate forutinntatte ståsted, skarp fiendtlig politikk og urettferdig dobbeltmoral mot motparten først», sa hun.

Uttalelsen hennes kom få dager etter at Nord-Korea gjennomførte landets første rakettest på et halvt år og Sør-Korea gjennomførte sin første test med rakettoppskyting fra en ubåt.