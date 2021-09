Tyske kandidater med sluttspurt om velgere på gjerdet

NTB

Med få dager igjen til det tyske valget avholdes, har flere og flere bestemt seg for hva de skal stemme. Det legger press på Angela Merkels parti.

Valget i Tyskland på søndag ventes å bli uvanlig jevnt og spennende, og Angela Merkels CDU risikerer å miste plassen i regjeringskontorene etter 16 år ved makten.

Da tyskere på en YouGov-måling ble spurt om de hadde bestemt seg for hvem de vil stemme på i helgen, svarte 74 prosent bekreftende. 15 prosent svarte at de ennå har til gode å ta en endelig beslutning.

Merkels arvtaker Armin Laschet har hatt en noe uryddig valgkamp, og han fikk mye negativ oppmerksomhet i sommer da han ble filmet flirende i bakgrunnen mens en alvorstynget president Frank-Walter Steinmeier hedret ofrene etter sommerens flomkatastrofe.

Lojale til Merkel

Laschet er kjent som en politiker som nekter å gi opp og som kan snu vanskelige situasjoner når det virkelig gjelder.

Men med mindre han igjen drar fram en av sine signaturopphentinger, kan partiet hans ikke bare miste statsministerposten, men bli sparket helt ut av regjeringskorridorene.

Merkels avgang etter valget fører til en kamp om velgerne som har vært lojale mot statsministeren, som har vært regjeringssjef siden 2005.

– Den primære lojaliteten har for så mange vært knyttet til Merkel, og nå drar hun, sier Andrea Römmele ved Hertie School i Berlin til Financial Times.

Ursula Münch ved Akademie für Politische Bildung tror at det vil ta lenger tid å danne regjering denne gangen.

– Vi kommer til å ha større, mer fargerike koalisjoner på føderalt nivå, og som et resultat av det vil det ta lenger tid å danne regjering, sier hun til avisen.

Kan få tre regjeringspartier

For første gang siden andre verdenskrig kan Tyskland ende opp med en koalisjonsregjering bestående av tre partier.

– For første gang i Tysklands etterkrigshistorie ser det ut til at den neste statsministeren vil komme fra et parti som har mindre enn en tredel av stemmene, sier Christian Lindner, som leder Fridemokratene, til Financial Times.

Etter tre debatter som bare de tre største partiene på målingene har deltatt i, ble det torsdag avholdt en debatt der også de mindre partiene deltok.

Ifølge målinger er det Olaf Scholz, Sosialdemokratenes kandidat, som har gjort det best i de tre TV-debattene. Han er også finansminister.

Sosialdemokratene har den siste uken beholdt ledelsen på meningsmålingene med 25 prosents oppslutning, mens den konservative blokken CDU/CSU følger med 21 prosent. De Grønne ligger på tredjeplass med en oppslutning på 14 prosent.

De Grønne gir ikke opp

Tidligere undersøkelser hadde antydet at så mange som 40 prosent av velgerne ennå ikke har bestemt seg for hva de skal stemme, et poeng som blant annet Annalena Baerbock, som leder De Grønne, har trukket fram. Selv om partiet hennes har falt på meningsmålingene, har de fortsatt ikke gitt opp et rekordresultat.

Klima har seilt opp som det viktigste spørsmålet blant flertallet av de rundt 60,4 millioner stemmeberettigede i landet, ifølge AFP.

Baerbock har advart om at den neste regjeringen er den siste som aktiv vil kunne påvirke klimakrisen. Men hun har ikke lyktes med å dra fordel av det i valgkampen.

Fredag er det ventet at store folkemengder strømmer ut i gatene for å demonstrere, mens unge klimaaktivister har sultestreiket utenfor nasjonalforsamlingen i Berlin.

Har gått ned

Ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) ligger ifølge meningsmålingene an til en oppslutning på rundt 12 prosent, mens venstresidepartiet Die Linke er på 7 prosent.

Selv om meningsmålinger gir et begrenset bilde av hvordan valgresultatet kommer til å bli, har utslagene på målingene vært jevne siden slutten av august. De største partiene har hatt det til felles at de alle har gått ned på målingene siden januar.