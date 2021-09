Oppgang på Tokyo-børsen – ned i Hongkong

NTB

Handelen på børsen i Tokyo åpnet med oppgang fredag. Nikkei-indeksen steg med 1,66 prosent, mens den bredere Topix-indeksen var opp 1,5 prosent.

Frykten for at den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande skal kollapse, har avtatt og ført til økt handlelyst, påpeker Okasan Online Securities i et notat.

I Hongkong var stemningen derimot mer nervøs med tanke på det gjeldstyngede selskapets framtid, og handelsdagen startet med en svak nedgang etter to positive dager.

Hang Seng-indeksen var ned 0,10 prosent i tidlig handel. I Fastlands-Kina svekket Shanghais komposittindeks seg 0,12 prosent og hovedindeksen på Shenzhen, landets nest største børs, falt 0,19 prosent.